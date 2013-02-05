صاحبة أنحف خصر في العالم تدخل "غينيس"

دخلت كاثي يونغ موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أنحف خصر في العالم، حيث يبلغ محيط خصرها 15 إنشاً فقط.

وأطلق على كاثي التي تبلغ من العمر 70 عاماً لقب سوبر رقيقة للنحافة الشديدة التي يتمتع بها خصرها، رغم أنها جدة لعدد كبير من الأحفاد، وتتمتع بصحة جيدة للغاية، حيث يمكنها القيام بالواجبات المنزلية دون صعوبة.



وهذا الخصر النحيف هو نتاج 25 عاماً من ربط الخصر بمشد خاص، فكاثي لا تخلع مشدها أبداً إلا في وقت الاستحمام لتعاود بعده لبسه مجدداً.

وتقول كاثي وفق صحيفة "الأنباء الكويتية"، إنها لا تواجه مشكلة في تناول الطعام حيث تأكل ما تريده، ولكن بحكم سنها فإنها لا تستطيع الإكثار من الكميات التي تأكلها، ولكن مشكلتها الكبيرة في الكراسي القصيرة التي لا تستطيع الجلوس عليها، فلابد من وجود أخرى طويلة.



وأضافت كاثي أنها تمتلك زي سباحة خاصاً يتناسب مع طبيعة جسدها، مما يمكنها من الذهاب إلى حمام السباحة كما تريد.



ويعتقد زوج كاثي أن زوجته فريدة من نوعها، وخصرها النحيف لا يمثل لها مشكلة، وأضاف أنه أجرى لها أشعة إكس فوجد أن المشد قد قام بدعم عمودها الفقري مما أكسبه المرونة الشديدة.