موظفة تزور عقود عمل مقابل 500 دينار في الكويت

استقبلت وزارة التربية في الكويت فريقاً من الإدارة العامة للمباحث للتحقيق في اكتشاف موظفة في الوزارة توقع عقود عمل لوافدين، مقابل مبلغ 500 دينار للعقد، للعمل كمراسلين ومنفذي خدمة بالوزارة على عكس ما هو معمول به من إسناد تلك الأعمال إلى شركة متعاقد معها.



واكتشف أمر الموظفة وفق صحيفة "الوطن" الكويتية، أحد سكرتارية وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، دعيج الدعيج، عندما لاحظ تجمع عدد من الوافدين أمام أحد المكاتب ولدى سؤاله أحدهم أفاد بأنه ينتظر موظفة لتوقيع عقد توظيف بالوزارة، ما دعاه لإبلاغ الوكيل الدعيج الذي حقق في الأمر، فاكتشف الحقيقة بأن الموظفة تتسلم من كل وافد مبلغ 500 دينار مقابل عقد غير حقيقي بالذات وأن أعمال المراسلين والمساعدين المنفذين من اختصاص إحدى الشركات.



وأوضح المصدر التربوي لـ"الوطن" أنه تمت إحالة الموظفة إلى جهات التحقيق في الوزارة، حيث حضرت وبحوزتها ملف عقود مزورة، ما دعا لإبلاغ الإدارة العامة للمباحث التي حضر فريق منها وألقى القبض على الموظفة.



ونوه المصدر إلى أن الموظفة كانت أنكرت في بداية الأمر أنها تعمل في الوزارة ثم تبين من رقمها المدني أنها موظفة في قطاع آخر في الوزارة.