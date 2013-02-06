الحشرات تستطيع الشم أفضل بقرون استشعار نظيفة

أكد فريق دولي من الباحثين أن الحشرات تستطيع إدراك البيئة المحيطة بها بشكل أفضل عندما تكون قرون استشعارها نظيفة.

وحسب الدراسة التي تنشرها مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم، فإن النمل والذباب والصراصير تحافظ دائماً على نظافة مسام قرون استشعارها باستخدام الفم أو السيقان، وهو ما يمكنها من شم المواد المحفزة جنسياً بشكل أفضل.

وقال الباحثون، تحت إشراف كاتالين بوروشكي من جامعة ولاية نورث كارولينا، إنه لولا هذه النظافة اليومية لقرون الاستشعار لتراكمت القاذورات عليها، بالإضافة إلى طبقة شمعية دورها في الأصل هو الحيلولة دون جفاف هذه القرون، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.