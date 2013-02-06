"سبايدر مان" الفرنسي يتسلق فندقاً في هافانا خلال نصف ساعة



نجح الفرنسي آلان روبير، المعروف بــ"الرجل العنكبوت" بسبب تسلقه ناطحات السحاب حول العالم أمس الثلاثاء في تسلق فندق بالعاصمة الكوبية هافانا خلال نصف ساعة.

وأفادت وسائل إعلام كوبية أن روبير تسلق خلال نصف ساعة مبنى فندق هافانا الحرة المؤلف من 27 طابقاً، من دون استخدام أي حبال أو أجهزة أمان. وتابع آلاف الأشخاص مغامرة روبير في العاصمة الكوبية مع العلم أنه حصل على إذن للتسلق خلافاً لمرات سابقة تسلق فيها مباني وتم توقيفه بعد مغامراته.

يشار إلى أن الفندق الذي تسلقه روبير كان مقراً للرئيس الكوبي فيدل كاسترو بعد الثورة الكوبية في العام 1959، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ويذكر أن روبير تسلق أكثر من 70 ناطحة سحاب، بينها برج شيكاغو ويلز في الولايات المتحدة، واسطنبول سابهاير، وبرج خليفة.