أوهمها بالزواج وأخذ منها 480 ألف دولار أسترالي

قالت الشرطة في ولاية جنوب أستراليا، الجمعة، إن محتالاً نجح في الحصول على 480 ألف دولار أسترالي من امرأة تبحث عن الحب من مدينة أديلايد تعرفت إليه عن طريق الإنترنت.

وأرسلت المرأة (48 عاماً) 80 ألف دولار أسترالي قبل أن يتصل بها رجل آخر ليبلغها أنه تم خداعها، وأنه سيساعدها على استرجاع أموالها.

ودفعت المرأة 400 ألف دولار أسترالي أخرى قبل أن تدرك أنها خدعت مرتين. وقال المفتش غريغ هاتشينس: "نصيحتنا هي إذا أرسلت أموالاً بالفعل وتلقيت طلباً بشأن المزيد من الأموال لاستعادة الأموال التي أرسلتها، فإنه يجب على الجميع أن يدركوا أن هذه محاولة احتيال أخرى للحصول على مزيد من الأموال".



وأكد أن استعادة هذه الأموال مستحيلة بسبب صعوبة تعقب المحتالين والتقاضي في دول أجنبية.

وتعطي الأستراليات اللاتي يعانين من فراغ عاطفي ما يقرب من 2.5 مليون دولار أسترالي شهرياً للمحتالين. ويعترف القليل منهن بحماقتهن، ويفضلن التزام الصمت تجاه خساراتهن.