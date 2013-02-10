طفلة بعمر 3 أعوام تصبح ولية عهد هولندا

في 30 أبريل/نيسان المقبل، ستحمل الأميرة أماليا لقب أميرة أورانج، وتصبح ولية عهد هولندا بعد تتويج أبيها فيلهيلم ألكسندر ملكاً على هولندا، في ضوء تنازل جدتها الملكة بياتريس عن العرش أخيراً، بحسب ما نقلت "البيان".



ويشير الاختصاصيون في البروتوكول الملكي الأوروبي إلى أنه حتى لو أنجب أبواها وليداً ذكراً، فإن الأميرة أماليا لن يتغير ترتيبها في وراثة عرش هولندا، حيث ينص القانون الهولندي منذ عام 1983 على المساواة بين الذكور والإناث في الوصول إلى سدة العرش.