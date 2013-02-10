قطة تنجو بعد قضائها 35 دقيقة في الغسالة

أعطت قطة في الولايات المتحدة دلالة جديدة بتمتّع هذه الحيوانات بتسع أرواح، بعد أن نجت من الموت على الرغم من قضائها 35 دقيقة داخل غسالة.



وذكر البيان، نقلا عن موقع "بيبول" أن الهرّة "ناتاشا" في أوكلاند بكاليفوريا البالغة من العمر 6 أشهر علقت داخل غسّالة أثناء دورانها، ولكنها بقيت على قيد الحياة.

وقال داريل هامدي، إن زميله في الغرفة كان يضع ملابسه في الغسّالة وقد ترك بابها مفتوحاً، فيما دخل إلى غرفة أخرى، وحين عاد وضع بقية الملابس وضغط على زرّ التشغيل من دون أن ينتبه إلى أن الهرّة داخل الغسّالة. ولم يلحظ أي أحد وجود الهرة إلا بعد 35 دقيقة.