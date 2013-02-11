مليون دولار لمن يساعد في القبض على شرطي



وعد أنطونيو فيلارايغوزا، رئيس بلدية لوس أنجلوس، أمس الأحد بمكافأة مالية مقدارها مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تسمح بالقبض على شرطي سابق ملاحق منذ أسبوع بتهمة قتل ثلاثة أشخاص، كما نقلت جريدة "الحياة" اللندنية.



وقال فيلارايغوزا خلال مؤتمر صحافي "لن نتهاون مع أي شخص يهدد أمننا وطمأنينة جيراننا وأحيائنا". وأضاف "لن نسمح بأن يسود الرعب وتسرق راحة البال من سكان جنوب كاليفورنيا. لا يمكننا السماح ببقاء هذا القاتل طليقا".



وأكد رئيس البلدية أن مسؤولين محليين ونقابيين ورجال أعمال تمكنوا من جمع مبلغ مليون دولار المرصود للمكافأة.



ومنذ أسبوع بدأ أكثر من مئة شرطي عملية بحث وتحر في المنطقة للعثور على كريستوفر دورنر الشرطي السابق البالغ 33 عاماً، الذي ارتكب سلسلة جرائم إثر طرده من شرطة لوس أنجلوس عام 2008 بعد إدلائه بوشاية كاذبة تتناول أحد رؤسائه.



وهذا الرجل الذي وصفته الشرطة بأنه أسود البشرة طوله 1.80 متر ووزنه 120 كلغ، نشر الاثنين الماضي على الإنترنت بياناً يهدد فيه بقتل جميع الأشخاص الذين يعتبرهم مسؤولين عن تسريحه من الشرطة.



وبدأ بتنفيذ تهديداته أمس الأحد بقتله مونيكا كوان وشريكها. وكوان هي ابنة راندي كوان الذي يتهمه كريستوفر دورنر بالتسبب في طرده.



كما يشتبه في إطلاقه النار على ضابطين في ريفرسايد شرق لوس أنجلوس ليل الأربعاء - الخميس مردياً أحدهما ومصيباً الثاني بجروح. كما يشتبه بأنه أطلق النار على شرطي آخر في حادث منفصل، ما أدى إلى إصابته بجروح.

