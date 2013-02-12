المرآة تأخذ من أوقات الإنجليز أكثر من الجنس

كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "صن" البريطانية أمس أن الرجال البريطانيين يقضون أمام المرآة وقتاً يفوق بمعدل أربع مرات الوقت الذي يمضونه في ممارسة الجنس مع نصفهم الآخر.

ووجدت الدراسة، بحسب ما نقلت "القبس" الكويتية، أن واحداً من كل ثلاثة رجال بريطانيين يقضي ساعتين في الأسبوع أمام المرآة للعناية بمظهره، مقارنة بـ30 دقيقة - فقط - بين أحضان شريكة حياته.

وقالت إن 30% من الرجال البريطانيين يقضون 17 دقيقة كل يوم أمام المرآة، أي ما يعادل ساعتين في الأسبوع، ونصف الساعة في الأسبوع في ممارسة الجنس.

وأضافت الدراسة التي شملت 2000 رجل بريطاني أن نصف هؤلاء يستعيرون بانتظام مستحضرات التجميل الخاصة بشريكات حياتهم.

