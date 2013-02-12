حقيقة وفاة فتاة سعودية صعقاً عبر "الواتس آب"

اعترفت فتاة تقطن بإحدى القرى الشرقية في محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية بأنها هي من قامت بنشر خبر زائف عن وفاتها نتيجة تماس كهربائي عبر تقنية الواتس آب.

وكانت رسائل قد انتشرت سريعاً مساء يوم الأحد عن وفاة فتاة بالأحساء جراء تماس كهربائي، قبل أن تعلن الفتاة أنها هي مصدر الإشاعة وأنها بخير.

وقالت الفتاة بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إنها كانت تقصد المزاح مع المحيطين بها خاصة في محيط القرية، غير أنها تفاجأت بالانتشار السريع لرسالتها، الأمر الذي أرعبها وجعلها تعترف بأنها من أطلقت الشائعة وأنها لم تصب بأي ضرر.

