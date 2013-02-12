ماراثون "سونا" في أجواء مثلجة

شارك نحو 600 شخص الأحد في ماراثون الحمامات البخارية (سونا)، الذي يعتبر من النشاطات الشتوية المفضلة لدى الأستونيين، وذلك في إطار مسابقة تنظم للمرة الرابعة في البلاد في منطقة أوتيبا السياحية المعروفة بأنها منتجع للتزلج.

وانقسم المشاركون في المسابقة إلى 150 فريقاً، وقضت المسابقة بزيارة 22 حمام سونا في أقصر وقت ممكن.

وقال أحد منظمي المسابقة التي أطلق عليها اسم "الماراثون الأوروبي الرابع للحمامات البخارية": "يتعين على المتسابقين زيارة 22 حماما بخاريا، وأن يقفزوا في تسعة ثقوب حفرت في بحيرات متجمدة، وأن يسبحوا في خمسة أحواض خارجية مملوءة بالماء الساخن أو البارد".

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية: "يكسب الفريق مزيداً من النقاط مع كل محطة إضافية يزورها، فهدف المسابقة لا يقتصر على إنهاء الجولة في أسرع وقت".

ولا يجب أن تكون مدة زيارة كل حمام سونا أقل من ثلاث دقائق، وعند نهاية الزيارة يحصل الفريق من صاحب الحمام البخاري على إفادة بإنهاء الزيارة.

وقد حصل كل فريق على خارطة للمنطقة، وكان على المتسابقين أن يعثروا بأنفسهم على الحمامات البخارية فيها وأن تكون لديهم سيارة.

وبحسب المنظمين، فإن هذه المسابقة لا تهدف إلى اختيار رابح ومكافأته فحسب، بل أيضا إلى ترويج اسم المنطقة والتقليد المحلي القديم للحمامات البخارية.

