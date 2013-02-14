ببغاء يسرق 600 جنيه إسترليني من سيارة سائح أسكتلندي

في حادثة طريفة وغريبة من نوعها قام أحد الببغاوات من فصيلة كيا التي تتمتع بالذكاء وجمال المنظر وتعيش في نيوزيلندا، بمغافلة أحد السياح الأسكتلنديين وسرق حوالي 600 جنيه إسترلينى من أعلى لوحة القيادة بداخل السيارة.



وأفادت التقارير الصادرة عن مركز الشرطة وفق وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن السائح الأسكتلندي "بيتر ليتش" موظف سابق بالبحرية الملكية، وكان يستمتع بالقيادة في جميع أنحاء الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا في كامبيرفان الأسبوع الماضي عندما توقف لالتقاط صور للمشهد الطبيعي الجذاب.



ولفت انتباهه أحد طيور ببغاء الكيا ذي اللون الأخضر الباهت والذي توقف بجانبه ليفاجأ بدخول الطائر عبر نافذة سيارته المفتوحة وسرقة مبلغ مالي قدره 600 جنيه إسترليني، مؤكداً أنه لم ينتبه للسرقة إلا بعد إشارة سائحين آخرين له.



وعقب رواية السائح الغريب تلك الواقعة الطريفة لرجال الشرطة لم يتمكنوا من التوقف عن الضحك بسبب هذا الببغاء اللص.