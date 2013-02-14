بدين بريطاني يستخدم وزنه سلاحاً للشجار

أمرت محكمة بريطانية بتغريم رجل بدين في السابعة والأربعين من العمر، استخدم وزنه كسلاح وجلس فوق شخص خلال شجار لكسر أضلعه.

وقالت صحيفة "صن" إن مايكل إلدن (الذي يزن نحو 128 كيلوغراماً)، طرح شخصاً على الأرض في حانة بينما كان في حالة سكر وجلس فوقه. وأضافت أن الصور الملتقطة بكاميرات الدائرة المغلقة، أظهرت الرجل البدين مايكل وهو يمسك بدانيال واتسون، البالغ وزنه 85 كيلوغراماً، من عنقه ويضرب رأسه بسور حديقة الحانة، قبل أن يجلس على صدره ويكسر عظم الترقوة وضلعين من أضلعه.



وأشارت الصحيفة إلى أن مايكل أقر بجرم الاعتداء الجسدي على دانيال، أمام محكمة التاج بمدينة هال، واعتبرت المحكمة أن وزن مايكل "يعادل سلاحاً"، وأمرت بتغريمه 200 جنيه إسترليني، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ.