اكتشفت حملها وأنجبت طفلتها في يوم واحد

صُدمت امرأة في ولاية ميتشيغان الأمريكية، حين اضطرت لإنجاب طفلتها في اليوم ذاته الذي اكتشفت فيه أنها حامل.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودبة نقلاً عن موقع "أم لايف"، أن ليندا أكلي (44 عاماً)، توجهت إلى مستشفى "أليجيانس هيلث" يوم الجمعة الماضي، للخضوع لفحص صور مقطعية بعد أن شكت بإصابتها بفتق، ولكن الأطباء اكتشفوا أنها كانت حاملاً وعلى وشك الإنجاب، وولدت ليندا طفلتها كيمبرلي كاي أكلي، بعملية جراحية في نفس اليوم.

وقالت أكلي إن "الطفلة معجزة"، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أنها غير قادرة على الحمل بعد تشخيص إصابتها بعدوى معوية قبل سنتين وخضوعها لعملية جراحية معقدة.

