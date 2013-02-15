بعد 6 قرون.. ينكشف سر دافينشي والـ"موناليزا"

أعلنت "مؤسسة الموناليزا" في سويسرا، أن اختبارات جديدة أجريت على لوحة، يقال إنها من أعمال ليوناردو دافينشي، وتوصف بأنها النسخة الأصلية للـ"موناليزا"، قدمت دليلاً جديداً على أنها من إبداع الفنان الإيطالي، ورسمها في القرن الـ15.

وتظهر اللوحة امرأة أصغر سناً بكثير من اللوحة الموجودة في متحف "اللوفـر" في باريس منذ أكثر من ثلاثة قرون.



وأجرى أحد الاختبارات خبير في "الهندسة المقدسة"، بينما أجري اختبار آخر بواسطة "المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا" في زيوريخ في أعقاب إزاحة الستار عن لوحة "ايزلورث موناليزا" في جنيف، شهر أيلول الماضي. وأضيف اسم "ايزلورث" على اللوحة نسبة إلى اسم إحدى ضواحي لندن، حيث كان يحتفظ بها البريطاني هيو بلاكر قبل حوالي 90 عاماً.



وأجرى معهد زيوريخ تجربة بالكربون لمعرفة تاريخ رسم اللوحة، كشفت أنه من حكم المؤكد تقريباً أنها رسمت بين العامين 1410 و1455، وهو ما يدحض ادعاءات بأنها نسخة تعود إلى نهاية القرن الـ16.