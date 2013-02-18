عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية صحافة

ثورة جديدة في عالم التجميل.. طلاء أظافر "ثلاثي الأبعاد"

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر


توصلت إحدى شركات صناعة المنتجات التجميلية في الولايات المتحدة إلى تصنيع منتج جديد من طلاء الأظافر ثلاثي الأبعاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في قطاع تجميل الأظافر، الذي يساوي مليارات الدولارات.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن تقرير نشر على مجلة "تايم" الأمريكية أن مجموعة Ciaté طورت منتجاً لطلاء الأظافر يعتمد على أسلوب حبيبات "الكافيار" الممزوجة بالألوان الأساسية، الأمر الذى يبعث بروح ثلاثية الأبعاد بصورة تخطف الأنظار.

وبين التقرير أن عملية وضع طلاء الأظافر ثلاثية الأبعاد مختلفة تماماً عن تطبيق طلاء الأظافر العادية، ولكن العملية لن تصعب كثيراً على أي مستخدم، فبعد وضع أول طبقة من اللون أو ما يسمى بطبقة الأساس، يتم وضع طبقة من طلاء حماية الأظافر مبتلة، ثم صب الخرز الصغير لتشكيل طبقة كاملة تغطى الظفر، وتركها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة لتجف بالكامل.

وبين التقرير أن هذه الخطوة تأتى في الوقت الذي تنمو فيه صناعة طلاء الأظافر بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً.

إقرأ أيضاً ابنة ملك إسبانيا أمام القضاء.. في فضيحة غير مسبوقة ابنة ملك إسبانيا أمام القضاء.. في فضيحة غير مسبوقة 05:22 GMT
إقرأ أيضاً ركاب السيارات الألمان يرفضون "القيادة من الخلف" ركاب السيارات الألمان يرفضون "القيادة من الخلف" 15:04 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر