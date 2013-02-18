ثورة جديدة في عالم التجميل.. طلاء أظافر "ثلاثي الأبعاد"



توصلت إحدى شركات صناعة المنتجات التجميلية في الولايات المتحدة إلى تصنيع منتج جديد من طلاء الأظافر ثلاثي الأبعاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في قطاع تجميل الأظافر، الذي يساوي مليارات الدولارات.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن تقرير نشر على مجلة "تايم" الأمريكية أن مجموعة Ciaté طورت منتجاً لطلاء الأظافر يعتمد على أسلوب حبيبات "الكافيار" الممزوجة بالألوان الأساسية، الأمر الذى يبعث بروح ثلاثية الأبعاد بصورة تخطف الأنظار.

وبين التقرير أن عملية وضع طلاء الأظافر ثلاثية الأبعاد مختلفة تماماً عن تطبيق طلاء الأظافر العادية، ولكن العملية لن تصعب كثيراً على أي مستخدم، فبعد وضع أول طبقة من اللون أو ما يسمى بطبقة الأساس، يتم وضع طبقة من طلاء حماية الأظافر مبتلة، ثم صب الخرز الصغير لتشكيل طبقة كاملة تغطى الظفر، وتركها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة لتجف بالكامل.

وبين التقرير أن هذه الخطوة تأتى في الوقت الذي تنمو فيه صناعة طلاء الأظافر بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمتها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً.