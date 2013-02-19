الوجوه العريضة.. دليل على العدوانية

توصّلت مجموعة من علماء النفس في جامعة دارتموث الأمريكية، إلى أن الرجال ذوي الوجوه العريضة هم الأكثر إدلاء بتصريحات عنصرية والتصرف بعدوانية شديدة تجاه الآخرين، مشيرين إلى أنهم (أي أصحاب الوجوه العريضة) أكثر عرضة للتعبير عن التحيز العنصري فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية والسياسية.

وذكر الباحثون، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، أن الرجال ذوي الوجوه العريضة والقصيرة لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، تجعلهم لا يهتمون بآراء المجتمع من حولهم، فيما يبدونه من تصرفات، فهم أكثر عرضة للتعبير عن التحيز العنصري.

كما وجد الباحثون من جامعة ديلاوير أن الأشخاص ذوي الوجوه العريضة قليلا ما يرضخون للضغوط الاجتماعية القاسية، فهم أكثر استقلالا وتشبثا بآرائهم.