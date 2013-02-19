مسنة تبيع كل ما تملك لتدفن زوجها

قرّرت أرملة أمريكية تتجاوز التسعين عاماً، بيع كل ما تملك ما عدا ثيابها ومستحضرات التجميل، لتوفّر المال اللازم لدفن زوجها.



وقالت إلسي سميث (91 عاماً) وهي من أرلينغتون، واشنطن، لقناة "كومو" التابعة لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، إنها تأمل، عبر بيع مقتنياتها، بأن تستطيع دفن زوجها في المقبرة ذاتها، حيث دفن أفراد عائلتها في سنوهوميش بواشنطن.



وأعربت عن أملها بأن تدفن هناك أيضاً. وتوفي زوجها "جو سميث"، بحسب ما نقلت "البيان" الاماراتية، في الخامس من الشهر الجاري عن 88 عاماً، بعد عامين من معاناته مع مرض الزهايمر.



وقالت القناة إن كلفة دفن الزوج تبلغ 3 آلاف دولار، لا تملك الزوجة سوى 900 دولار منها، لذلك قرّرت أن تعرض كل مقتنياتها، ما عدا الثياب ومساحيق التبرّج، للبيع من أجل جمع المبلغ.



وأكدت الزوجة أنها لن تبيع ثياب زوجها المتوفّى أيضاً. وكان الاثنان تزوجا قبل 46 عاماً ونصف العام.