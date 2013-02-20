تركية مقعدة توقف أردوغان وتطالبه بتوفير عمل لها

اجتازت فتاة تركية من ذوي الاحتياجات الخاصة السياج الأمني المحيط برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقب خروجه من بيت الثقافة بمدينة ميديات التركية، مطالبة إياه بتوفير فرصة عمل لها.

وكان أردوغان، بحسب ما أوردت "الأنباء" الكويتية، قد توجه عقب خطاب له ألقاه في الحفل الجماعي بمدينة "ميديات" التركية لبيت الثقافة ببلدية المدينة نفسها برفقة كريمته سمية أردوغان، قبل أن يصافح جمهور المواطنين الذين كانوا في انتظاره لدى خروجه من بيت الثقافة.

وفي أثناء ذلك اقتربت من خلف السياج الأمني فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى عزيزة أكان، لتبادله الحديث وتطالبه بتوفير فرصة عمل لها، مُشيرةً إلى أنها تخرجت من المدارس المهنية.

والتقط أردوغان وردة مدّتها "أكان" له، مُعطياً إياها لابنته سمية، وأبدى اهتماما خلال توجيه الأسئلة لها، قبل أن يطالب وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية فاطمة شاهين بالاهتمام بموضوع أكان وتوفير فرصة عمل لها.

