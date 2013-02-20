عقار يعالج العشاق ويزيل مرارة القلب

إذا كان زواجك على المحك وأنت خائف من تحملك مشقة البعد والفراق وترغب في أن تتقبل الأمر بصدر رحب وبابتسامة عميقة وبسهولة بالغة، هذا الأمر أصبح سهلاً، فعلماء جامعة اكسفورد البريطانية أجروا أبحاثاً لإنتاج عقار يشفي من مرض "العشق" ويريح القلب من مرارة الانفصال.

فقد قدم الدكتوران أندرس ساندبرج وجوليان سافوليسكو ورقة بحث بعنوان "الكيمياء بيننا"، بحسب ما نقلت "البيان" الإماراتية، ناقشوا خلالها كيفية تمكين الجنسين من تحمل فراق بعضهم البعض، وذلك عن طريق التخفيف من رغبة الأنثى في الحصول على حنان الشريك، كما يمكن تخفيف الرغبة الجنسية بين الطرفين والرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وطبعاً ذلك لا يتم إلا إذا تم تناول جرعات من هرمون الأوكسيتوسين وفاسوبريسين وهما الهرمونان المسؤولان عن المحبة بين الزوجين والاندماج الكيميائي بينهما.

كما تمت تجربة العلاج على فئران تمت تفرقتها عن أزواجها ولم تنتج عنه أي آثار جانبية للدواء، ويمكن لهذه الحبوب أن تحسن كيمياء الدماغ، ولكن يبقى تأثيرها مؤقتاً، بحسب وصف العالمين اللذين أكدا أن العلاج الفعلي موجود في متناول أيدينا، ويكمن في اتخاذ قرار حازم وامتلاك إرادة قوية للانفصال.

