أم تلقي بأطفالها الأربعة في النهر







انتشلت الشرطة العراقية أربعة أطفال رمت بهم أمهم في نهر الغراف، 45 كم شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وقال مصدر في الشرطة، إن قوة من الشرطة تمكنت "في اللحظات الأخيرة"، من انتشال (4) أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات، وهم (3) بنات وولد، بعد أن قيدتهم أمهم وألقت بهم إلى النهر".

وأضاف المصدر، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن رجال الشرطة سارعوا بنقل الأطفال إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية لينجوا من موت محقق.

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة اعتقلت الأم، التي كانت تعتزم الانتحار، وهي تخضع حاليا للتحقيق"، وكانت محافظة واسط شهدت الأسبوع الماضي قيام امرأة بإلقاء أطفالها الثلاثة في نهر الغراف أيضا، ولم تستطع الشرطة إنقاذهم، فيما تمكنت من منع الأم من اللحاق بهم.

