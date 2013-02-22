التقاط أوّل عيّنة من صخرة على المريخ

تمكن الروبوت "كيوريوزيتي" الذي حط على سطح المريخ في آب الماضي من التقاط عينة أولى من داخل صخرة مريخية كان ثقبها قبل عشرة أيام، في أول عملية من نوعها تجري خارج كوكب الأرض، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا."

وشددت الوكالة في بيانها على أنه "لم يسبق أن قام أي روبوت بإحداث ثقب في صخرة خارج كوكبنا والتقاط عينة من داخلها".

وتأكد العلماء العاملون في "ناسا" من نجاح الروبوت في هذه المهمة بواسطة الصور المنقولة حديثاً من سطح الكوكب الأحمر.

ويعتقد العلماء أن العينة المرفوعة بعد إجراء ثقب عمقه ستة سنتيمترات وعرضه 1,6 سنتيمتر، يمكن أن تحتوي على مؤشرات على البيئة الرطبة التي كان يتمتع بها المريخ في ما مضى، ومؤشرات عن وجود حياة سابقة محتملة على سطحه.

وقالت عالمة الفضاء جويل هوروويتز التي تعمل ضمن فريق التحكم بـ"كيوريوسيتي" من مركز "جيت بروبالشن لابوراتوري" في كاليفورنيا إن "الفريق العلمي متشوق جدا لمعرفة نتائج تحليل العينة الصخرية من حيث التكوين الكيماوي وتركيبة المعادن، الذي من شأنه أن يكشف عن التاريخ الجيولوجي والحياتي لفوهة غال" حيث حط الروبوت في السادس من آب الماضي وباشر مهمته.

وسيقوم جهاز "ان سيتو مارشن روك اناليسيس" بغربلة الجزيئات الصخرية الدقيقة جدا والتي لا يزيد قطرها على 150 ميكرون، علما أن الميكرون الواحد يساوي 0,001 ميليمتر. بعد ذلك تنقل هذه العينات الى المختبر الكيماوي داخل الروبوت.

وتعود العينة الصخرية إلى صخرة رسوبية ذات ركائز معدنية أطلق عليها اسم "جون كلاين" تيمنا بنائب مدير برنامج كيوريوزيتي الذي توفي في عام 2011.

والروبوت "كيوريوزيتي" هو أكثر الأجهزة التي أرسلتها البشرية الى الفضاء تطورا، وهو مزود بست عجلات وعشر معدات علمية متطورة.

وتهدف مهمة الروبوت التي يتوقع أن تستمر لسنتين على الأقل الى تحديد ما إذا كان المريخ في الماضي بيئة ملائمة لتشكل حياة جرثومية.

