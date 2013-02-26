بريطانيا تمنع إعلان عطر فرنسي لأنه "مثير جداً"

منعت السلطات البريطانية أحد المواد الإعلانية المصورة لأحد العطور الفرنسية، من البث خلال البرامج التي تستهدف المشاهدين من الفئة العمرية الأصغر سناً، وذلك لكونها "مثيرة للغاية"، بحسب ما أكدته صحيفة "الهافينغتون بوست" البريطانية.

ويظهر الإعلان، بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أحد عارضات الأزياء وهي تستعرض نشاطها اليومي منذ أن تستيقظ صباحاً، ثم ارتداء بنطال في زيّ بسيط، وركوبها على دراجة متجهة إلى أستوديو التصوير، حيث تظهر مجموعة من الرجال على طرفي الطريق المتجه إلى الأستوديو.

وتأتي خطوة السلطات البريطانية بعد أن قدم أحد المشاهدين شكوى حول ظهور هذا الإعلان خلال بث فيلم ICE AGE على التلفاز البريطاني العام، الأمر الذي أثار حفيظته.

وأشار التقرير إلى أن حادثة منع إعلان عطر "شانيل" من البث على المحطات العامة ليس بالغريب، رغم ظهوره على الشاشات منذ أشهر، مبيناً أن السلطات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قررت إيقاف عدد من المواد الإعلانية، مثل "كالفين كلاين" عن عطره Secret Obsession، وعدد من المواد الإعلانية والدعائية الأخرى التي يُرى أن عرضها لا يتناسب خلال الفترة المخصصة للأطفال.

