ساعة نسائية للقضاء على التحرش في الهند

أعلنت الحكومة الهندية عن نيتها إطلاق "ساعة يد" تساعد على القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب المتفشّي في البلاد، من خلال تزويد هذه الساعة بكاميرا وجهاز تتبع وتقنية إرسال رسائل استغاثة لأقرب نقطة شرطة.

وقالت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية في تقريرها إن الحكومة الهندية اهتزت بسبب حادثة اغتصاب فتاة هندية في حافلة نقل ركاب نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لقت مصرعها على إثره بسبب الاعتداء الوحشي عليها.

وأعلن عن هذا المشروع وزير الاتصالات الهندي كابيل سيبل، الذي قال إنه سيساعد الشرطة على ضبط الجناة بسرعة والحيلولة دون حدوث جرائم اغتصاب أخرى.

وأوضح الوزير الهندي أن اختراع هذه الساعة تم من قبل علماء تقنيين من مختلف أنحاء العالم، وقال إن تكلفة هذه الساعة ستكون بين 20 و50 دولاراً.

