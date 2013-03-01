المهور والفيلة لاستقبال ضيوف زفاف براد بيت وأنجلينا جولي

بدأت استعدادات زفاف الثنائي الهوليوودي الشهير براد بيت وأنجلينا جولي، المقرر عقده في مايو/أيار القادم تسير على قدم وساق في قصرهما الفرنسي بعد أن أشارت مصادر مقربة إلى تجهيز المهور الصغيرة والفيلة لنقل واستقبال ضيوف حفل الزفاف.

وقالت المصادر وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن المهور الصغيرة ستكون في استقبال ضيوف الحفل ونقلهم بين نوافير المياه لتقفز بهم إلى عقارهما الفخم في شاتو ميرافال الفرنسية مع تجهيز عدد من الفيلة الصغيرة لنقل كل فرد من أسرتهما وهم أولادهما الستة الصغار.

وعن فكرة وجود الفيلة لاستقبال الضيوف بحفل الزفاف فقد أشارت المصادر إلى أنها فكرة الأطفال، حيث يأمل براد أن تسعد جميع الحضور.

يذكر أن بيت أنفق حوالي 30.000 جنيه إسترليني على الزهور بعد أن قرر عدم قطف الزهور واستخدام زهور برية مزروعة ليروي لأحفاده فيما بعد الوعد الذي قطعه مع أنجلينا.

