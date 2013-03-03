أطول كلب في العالم يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

دخل كلب عملاق من ولاية ميتشيغان الأمريكية يدعى "زيوس" موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول كلب في العالم بارتفاع 7 أقدام و4 إنشات ويبلغ وزنه 70.3 كغم.

يتناول "زيوس" كيساً كاملاً من الغذاء يبلغ وزنه 14 كغم، أو ما يعادل 30 رطلاً يومياً، وذلك بحسب ما ذكرت "الأنباء"، نقلاً عن النسخة الـ 57 من كتاب الأرقام القياسية العالمية.



ويصل قياس المخلب حتى الكاهل عند زيوس إلى نحو 1.12 متر، وهي المنطقة ما بين لوحي الكتف والتي يتم من خلالها الحكم على الارتفاع الرسمي لحيوان ثديي يمشي على أربع أرجل.



من جانبها، أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2013، أن الكلب الأمريكي العملاق قد حطم الرقم القياسي المسجل باسم الكلب جورج، والذي يعد أقصر منه ببوصة واحدة.