سيرة ذاتية على شكل قطعة شوكولاتة

نجحت فكرة مبتكرة قام بها مواطن أمريكي، يبحث عن عمل في مدينة نيويورك، في تأمين الدعم له، للحصول على وظيفة، بعد أن أرسل سيرته الذاتية إلى شركة على هيئة قطعة شوكولاتة.

واستخدم نايك بيجلي في الخطاب التعريفي المرفق مع سيرته الذاتية، بحسب ما نقلت "الأنباء" عبارات تتعلق بالشوكولاتة، مثل (سيرة ذاتية تحفز الشهية).



إلى جانب قيامه بسرد خبراته، وفق نسب مئوية مشابهة للإرشادات المكتوبة على العبوات، والتي تبين نسب السعرات الحرارية، على خلفية لوح الشوكولاتة.



وكان نايك قد تقدم لشغل وظيفة مسؤول تسويق، وهو ما يتطلب مهارات إبداعية، حفزته على ابتكار طريقة غير تقليدية للتقدم إلى الوظيفة، وقد أبهر الأسلوب الشركة المعنية، إذ أكد المرشح للوظيفة أنه يمتلك مهارات ابتكار تسويقية أهلته للقبول في الوظيفة الشاغرة لديها.