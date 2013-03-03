طيار غفا مرتين خلال رحلة بين لندن ولوس أنجلوس

غفا طيار يعمل لدى شركة "أير نيوزيلاند" مرتين، وهو يقود طائرة بوينغ تقوم برحلة بين لندن ولوس أنجلوس، بعدما أمضى ليلة غير هانئة في العاصمة البريطانية، بحسب ما قالت شركة الطيران النيوزيلندية.

والطيار المنهك كان يقود طائرة بوينغ 777-300 أي آر تتسع لـ 332 راكباً في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عندما غفا مرتين لمدة دقيقة تقريباً قبل أن يستفيق بمفرده. وفقاً لما ذكرته " القبس" نقلا عن بيان.

وأوضح الطيار لسلطات مراقبة الرحلات الجوية في تقرير نشر بعد أكثر من سنة، بطلب من المستهلكين، قائلا: "فجأة ومن دون أي سابق إنذار غفوت بعمق في قمرة القيادة، حصل ذلك مرتين".

وعزا تعبه الكبير إلى ليلة غير مريحة في لندن، حيث اضطر إلى تغيير غرفته في الفندق ثلاث مرات بسبب مشكلة مكيف.