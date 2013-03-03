ميشال أوباما تطلق برنامجاً للنشاط البدني في المدارس

أطلقت السيدة الأمريكية الأولى ميشال أوباما التي تشن حملة لمكافحة البدانة يوم الخميس الماضي برنامجاً جديداً يهدف إلى الترويج للنشاط البدني في المدارس.

ويهدف برنامج "ليتس موف! آكتيف سكولز" الذي يحمل جزءاً من اسم جمعية "ليتس موف!" التي أنشأتها ميشال أوباما قبل ثلاث سنوات، إلى اقتراح برامج ومعدات لاعتماد نشاطات جسدية على المدارس، بحسب ما ذكرت "القبس".

ومن شأن هذا البرنامج الذي يموله القطاعان الخاص والعام بحوالي 150 مليون دولار، أن يسمح للمدارس بما لا يقل عن ساعة من النشاط يومياً لكل تلميذ، والهدف منه إشراك خمسين ألف مدرسة في غضون خمس سنوات، وقالت المؤسسة إن حركة الأطفال الأمريكيين لم تكن يوماً منخفضة إلى هذا الحد.

وقالت ميشال أوباما لدى إطلاق مبادرتها من شيكاغو: "تلميذ واحد فقط من كل ثلاثة تلاميذ يقومون بنشاط جسدي يومياً، هذا سيئ للجسم ويمكن أن تكون له انعكاسات على مستوى النتائج المدرسية".