أكثر من 1000 شخص ماتوا جوعاً في المستشفيات البريطانية

كشفت صحيفة بريطانية أمس أن 1165 مريضاً على الأقل ماتوا جوعاً في المستشفيات الحكومية البريطانية خلال السنوات الأربع الماضية.



وذكرت صحيفة "البيان"، نقلاً عن "صنداي إكسبريس"، أن أرقاماً جديدة أظهرت أيضاً أن أربعة مرضى عانوا من نقص شديد بالمياه في أجسادهم، وفقاً لشهادات وفاتهم، مقابل كل مريض فقد حياته جراء سوء التغذية.



وأضافت أن 291 مريضاً توفوا عام 2011 في المستشفيات الحكومية البريطانية، جراء سوء التغذية الحاد وفقد 43 من المرضى الآخرين حياتهم بسبب الجوع، فيما تم خلال الفترة نفسها إخراج 5558 مريضاً من المستشفيات وهم يعانون من سوء التغذية، وبمعدل أكثر من 100 في الأسبوع.



وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقاً استمع في يوليو/تموز الماضي إلى أن مريضاً بالسرطان توفي بسبب العطش في مستشفى القديس جورج بجنوب لندن، على الرغم من مناشدته الممرضات والممرضين تزويده بالماء.



هذا، وقد طالبت جمعيات خيرية بريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الجوع والعطش في المستشفيات الحكومية.