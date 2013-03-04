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القبض على قاتل حاول الهروب من السجن في حقيبة صديقته

المصدر: العربية.نت
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أحبطت شرطة فنزويلا محاولة قاتل الهروب من السجن في حقيبة سفر صديقته، وهي سابقة فريدة من نوعها تعد الأولى في تاريخ الطرق المبتكرة للهروب من السجون.

وبحسب ما ذكرت "الأنباء"، لاحظت قوات الأمن داخل السجن هرع فتاة تجر حقيبة سفر بصعوبة وهي في حالة ارتباك شديد، وهو ما آثار الشبهات حولها ودفع قوات الأمن لطلب تفتيش الحقيبة، ليكتشفوا أن السجين الذي يبلغ طوله 5 أقدام و3 بوصات قد تمكن من طي نفسه داخل الحقيبة.

وبالتحقيق في الواقعة، تم الكشف عن أن صديقة السجين قد خططت لهروبه من السجن بالتعاون مع بعض زملائه من السجناء مقابل مبلغ مالي قدره 4000 دولار، غير أنه قد تم القبض عليها وهي الآن في انتظار المحاكمة لتلحق بصديقها خلف الأسوار.

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