ساي يعطي لاعباً مشهوراً درساً عن الجغرافيا على "تويتر"

أعطى المغني ساي الذي ضاق ذرعاً بربطه دائماً بالنظام الشيوعي في بيونغ يانغ، درساً في الجغرافيا عبر "تويتر" لنجم كرة السلة الأمريكي المتقاعد دنيس رودمان الذي وصل إلى كوريا الشمالية، حيث كان يأمل في لقاء المغني الكوري الجنوبي، حسب ما نقلت جريدة "الحياة" اللندنية.

وكتب رودمان عبر "تويتر" من دون أن يُعرف بالتأكيد إن كان يمزح أم لا: "سألتقي ربما مغني غانغام ستايل خلال زيارتي".

وأتى ردّ ساي سريعاً على بطل الدوري الأمريكي في كرة السلة للمحترفين خمس مرات، مؤكداً له أن شبه الجزيرة الكورية مقسّمة إلى شطرين منذ أكثر من نصف قرن.

وقال المغني: "دنيس رودمان أنا من الجنوب يا رجل"، وكان ساي في بلاده، حيث شارك في حفلة تنصيب رئيسة البلاد الجديدة.

ورودمان الملقّب بـ"الدودة" (ذي وورم) يزور كوريا الشمالية ضمن وفد من المدربين واللاعبين المحترفين وثلاثة أفراد من فرقة "هارلم غلوب تروترز" في إطار مهمة دبلوماسية تتمحور على كرة السلة.

