طفلة تصمم قالب حلوى على شكل فستان زفاف والدتها

نجحت طفلة بريطانية في الـ6 من العمر في تصميم قالب حلوى على شكل فستان الزفاف الذي ارتدته والدتها في العام 2004.

وأفادت صحيفة "الحياة"، نقلاً عن "صن" البريطانية أن هانا ميلينغتون داي (6 سنوات) صممت قالب حلوى مميزا، مستندة إلى فستان ارتدته والدتها يوم زفافها.

وأشارت إلى أن الفستان الذي يؤكل يمكن أن يطعم ألفي شخص، إذ يزيد طوله عن 182 سنتمتراً فيما قطر قاعدته أكثر من 72 سنتمتراً.

وقالت الوالدة "دونا"، التي تدير متجراً لبيع الحلوى، إنها حضرت قالب الحلوى، الذي يباع بحوالي 9 آلاف دولار، مستخدمة 22 كيلوغراماً من السكر وآلاف حبوب السكر على شكل لؤلؤة.

وأضافت: "أردنا أن نحضر شيئاً مميزاً لنقدمه في معرض مخصص للزفاف، وإذ بهانا تقترح عند الاطلاع على صور زفافي أن نصنع قالباً على شكل الفستان الذي ارتديته".

وتابعت: "وجدت أن الفكرة جيدة، وقد نجحنا في تصميم قالب الحلوى لكنه ليس نسخة طبق الأصل عن الفستان الأصلي بل أحدثنا عدة تغييرات» بناء على اقتراحات الفتاة الصغيرة".