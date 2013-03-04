ملياردير أمريكي يخطط لإرسال زوجين للمريخ عام 2018

كشف الملياردير الأمريكي دنيس تيتو، أول سائح في الفضاء، عن خطط لإرسال زوجين في رحلة إلى المريخ تستغرق 501 يوم عام 2018، في محاولة لإلهام أجيال المستقبل وتنشيط العلم الأمريكي، حسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ويرى تيتو أن الرحلة، الممولة بجهد خاص، جهد أمريكي عظيم، غير أنه رفض إعطاء أي تفاصيل عن التكاليف ومصدر الحصول على الأموال.

وقال تيتو (72 عاماً) الذي أصبح أول سائح بالفضاء في العالم عام 2001، حيث أنفق نحو 20 مليون دولار من ماله الخاص مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز": "إذا كانت لديك فكرة جيدة يمكنك أن تجمع المال من أجلها.. إنها ليست بذلك القدر من الصعوبة".

وسيشارك في الرحلة شخصان، يفضل أن يكونا متزوجين، لينطلقا على بعد أميال فقط (164 كيلومتراً) من سطح المريخ، ثم العودة إلى الأرض بعد الدوران حول المريخ.

وسيكون ذلك اختباراً لقوة التحمل والإرادة، حيث سيكون الرجل والمرأة في منطقة فضائية منعدمة الجاذبية لمدة تزيد على عام ونصف العام وسيكونان وحدهما مسؤولين عن صيانة المركبة الفضائية.

وسيتم استخدام نظام إعادة التدوير في أنظمة دعم الحياة، أي أنه سيتم إعادة تدوير المياه والهواء خلال مدة الرحلة كاملة.

وقال تيتو إنه من المهم أن تتم الرحلة عام 2018؛ لأن الكواكب ستكون في أقرب نقطة من مساراتها المدارية. وإذا لم تكن الفرصة مواتية فإن المحاولة التالية ستكون في عام 2031.

