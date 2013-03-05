أمريكية مدمنة على تناول مزيل العرق

من المعروف أن معظم الأشخاص يعانون أنواعاً متعددة من الإدمان، لاسيما على الكحول ومادة الكافيين، غير أن مراهقة أمريكية كشفت عن إدمانها على تناول مزيل العرق بمعدل 15 زجاجة شهرياً.

وقالت نيكول (19 عاماً)، في برنامج إدماني الغريب، الذي يعرض على إحدى القنوات الأمريكية، إنها تناولت مزيل العرق للمرة الأولى وهي في سن الرابعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء".



وأشارت نيكول إلى أن تذوقها لمزيل العرق، تحول إلى إدمان كبير على هذه المادة منذ عامين، مضيفة أنها تتناول المادة يومياً، وأكدت أنها تبقي زجاجات من مزيل العرق حول المنزل وفي متناول يديها في كل الأوقات في حال شعرت بحاجة ملحة لتناولها.



وأشارت إلى أن إدمانها جعلها تتناول 360 زجاجة مزيل عرق في عامين، لافتة إلى أنها تتناوله يوميا بعد وجباتها وتستيقظ في بعض الأحيان في منتصف الليل لتناوله.

وأوضحت أن تناول مزيل العرق يجعل فمها جافا ويتسبب بألم في معدتها، مشيرة إلى أنها لذلك السبب ترضى باستخدام الرذاذ المزيل للرائحة وترشه على لسانها.

وأكدت نيكول أن دماغي يأمرني بتناول هذه المادة، مشيرة إلى أنها حاولت التخلي عنها لمدة أسبوع غير أنها أشارت إلى أن ذلك جعلها تشعر بالغثيان وتسبب لها في صداع مؤلم.

وأضافت عندما أعلم أنه لم يعد لدي كميات من مزيل العرق أشعر بالهلع والقلق الشديد وتتسارع دقات قلبي.