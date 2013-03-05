العاطلون عن العمل في إسبانيا 5 ملايين

﻿أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية أمس أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز خمسة ملايين في شباط/فبراير الماضي، فيما سجل الاقتصاد انكماشاً بعدما فرضت الحكومة خفضاً كبيراً في الإنفاق، حسبما ذكرت جريدة الحياة اللندنية.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من إعانات البطالة ارتفع نحو 59444 ألفاً، ما نسبته 1.19% خلال الشهر الماضي، ليصل عددهم الإجمالي إلى 5.040222، بينما تستمر الشركات في كل القطاعات بالاستغناء عن عمال وموظفين. وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى 26.02% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهي الأعلى منذ العام 1975.

وفرضت الحكومة المحافظة اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب بهدف توفير 150 مليار يورو بين عامي 2012 و2014، ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة. وتتوقع الحكومة انكماشاً نسبته 0.5% هذه السنة، يليه نمو نسبته 1.2% العام المقبل، وهي توقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات معظم المحللين والمنظمات الدولية. وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في قطاع الخدمات نحو 39788 شخصاً، وفي قطاع الصناعة 1581، والزراعة 4882، والبناء 1377.

