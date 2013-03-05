صحة القلب تؤثر في مرونة الأشخاص وصحتهم النفسية

وجدت دراسة أمريكية أن أصحاب الشخصية المرنة الذين يحسنون التعامل مع الأوضاع الصعبة، ويتعافون بسرعة بعد التعرّض لأي نكسة، يزداد لديهم احتمال الاستفادة بشكل أفضل من التمارين الرياضية الهوائية. ونظر الباحثون في جامعة فلوريدا للطب، في العلاقة بين صفات الشخصية واللياقة البدنية لدى 650 راشداً، حسبما نقلت جريدة "الحياة".

وقال الباحث المشارك في الدراسة، أنطونيو تيراشيانو، إن من الصعب معرفة إن كانت ميزات الشخصية تؤثر في صحة القلب والشرايين، أم أن العكس هو الصحيح، أي أن صحة القلب تجعل الشخص أكثر مرونة. وأضاف: "الواضح أن الأمرين مترابطان، وهناك تأثير متبادل. إن كان لديك المزيد من الطاقة فقد تكون أكثر انفتاحاً، لكن إن كنت اجتماعياً أكثر فقد تكون أفضل في أداء المهمات البدنية. حقاً من الصعب تحديد كيفية حصول ذلك".

واعتبر المشاركون "مرونة" إذا سجّلوا مستويات أقل في العصبية، وأعلى في المزايا الشخصية الأخرى.

وقال العلماء إنهم أولاً ظنوا أن الأشخاص الأكثر قلقاً أو عصبية ستكون معدلات الأيض عندهم أعلى، لكن لم يظهر ذلك أبداً. وتبيّن أن الذين سجّلوا ارتفاعاً في مستوى العصبية، أخذوا وقتاً أطول لإكمال مسافة المشي المحددة، وكانت قدرتهم على ممارسة التمارين الهوائية أقل.

أما الذين سجّلوا انخفاضاً في مستوى العصبية، وارتفاعاً في الاجتهاد والانفتاح، فكانت قدرتهم على ممارسة التمارين الهوائية أفضل، ما يعني أن الذين لديهم شخصية أكثر مرونة كانوا أسرع وأفضل في أداء التمارين الهوائية.

