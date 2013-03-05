محاميان يتشاجران أمام القصر العدلي بسبب موقف سيارة



أشعل التسابق على موقف أمام قصر العدل مشاجرة ضارية بين وكيلي محاميين، وتقاسما الترافع عن نفسيهما باللكمات والسباب قبل أن يقتادا إلى المخفر ليشتركا في قضية تبادل ضرب في الكويت، حسبما ذكرت جريدة "الراي".

وقال مصدر أمني إن "غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن شجار حامي الوطيس بين شخصين من جراء التنافس على موقف سيارة أمام قصر العدل، فهرع إلى المكان رجلا دورية واقتاداهما للتحقيق في مخفر شرق، حيث تبين أن كلاً منهما وكيل محام، وأن أحدهما كان ينتظر خروج سيارة من الموقف ليحل مكانها، لكنه فوجئ بالآخر يأتي من الخلف ويستأثر بالمكان غير مكترث لوجوده، وعندما عاتبه رد عليه مستهزئاً، لتشتعل المشاجرة بينهما ضرباً وسباً، فسجل الأمن بحقهما قضية تبادل اعتداء وتشاجر".

