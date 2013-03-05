"هارلم شيك" تتسبب في فصل عمال مناجم في أستراليا



ذكرت تقارير إخبارية أنه تم فصل 15 من عمال المناجم في أستراليا بعد أن انتشر مقطع فيديو لهم على موقع «يوتيوب» وهم يؤدون "هارلم شيك" بمنجم للذهب تحت سطح الأرض على الساحل الغربي للبلاد، حسبما نقلت جريدة "الرياض" السعودية.

وطالب الكثيرون عبر وسائل الإعلام الاجتماعية إدارة شركة "بارمينكو" بإعادة العمال إلى عملهم.

وجاء في نص رسالة فصل العمال، التي حصلت صحيفة "ويست أستراليان" التي تصدر في مدينة بيرث، على نسخة منها، أن شركة "بارمينكو" ترى أن الرقص يمثل خرقاً للقواعد "الأساسية للسلامة والأمان" الخاصة بالشركة.

ونفى العمال مخالفتهم لقواعد السلامة، في إشارة منهم إلى أنهم كانوا يرتدون الخوذات وغيرها من معدات السلامة.

وبدأ جنون الرقص عندما نشر خمسة مراهقين من ولاية كوينزلاند، فيديو وهم يؤدون هذه الرقصة الشهر الماضي.

