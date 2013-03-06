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أسقف مزيّف في اجتماع الكرادلة التمهيدي لانتخاب البابا

المصدر: العربية.نت
كاهن مزيف
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نجح أسقف مزيّف في التسلّل إلى الاجتماع التمهيدي الأول لمجمع الكرادلة في الفاتيكان، الاثنين، قبل أن يُفضح أمره ويُطرد.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن ثوب الكاهن الدجال كان أقصر من أثواب الأساقفة الآخرين، وسلسلة صليبه غير اعتيادية، ووشاحه الأسقفي الأرجواني كان وشاحاً عادياً.

لكنه استطاع، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن يبقى لبعض الوقت في الاجتماع الذي ضم أكثر من 100 كاردينال من حول العالم، اجتمعوا لتحديد موعد المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد. وقالت "أنسا" إن الكاهن الدجّال أسترالي، وتم فضح أمره وطرده من الاجتماع وسط سخرية الصحافيين الموجودين.

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