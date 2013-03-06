ضجة في فرنسا بسبب "خطأ في الترجمة"

تعرضت دار "مانغو" الإسبانية للأزياء والمجوهرات لموقف لا تحسد عليه الاثنين الماضي لقيامها بتسويق تشكيلة من السوارات والقلائد من نوع "سليف" أي "العبد" في موقعها الإلكتروني الفرنسي.

ورد العديد من النشطاء والممثلات الفرنسيين، بحسب ما أوردت صحيفة "القبس" بإطلاق عريضة تحت عنوان "العبودية ليست موضة"، وتحمل توقيع أكثر من خمسة آلاف شخص. وجاء في العريضة "العبودية هي مأساة وليست آخر صيحة بالنسبة للمولعين بالموضة". ودعا عدد من الرافضين لهذا الاسم إلى مقاطعة منتجات مانغو.

غير أن دار الأزياء والمجوهرات أعربت عن أسفها في حسابها على موقع "تويتر" لما وصفته بـ"خطأ في الترجمة". وكلمة "إيسكلافا" بالإسبانية يمكن أن يكون معناها قلادة صغيرة. وقد حذفت دار الأزياء الكلمة من مواصفات المنتج الفرنسي.

لكن أصحاب العريضة، ومن بينهم الممثلة السنغالية المولد أيسا مايجا وملكة جمال فرنسا السابقة سونيا رولاند، طالبوا دار الأزياء بأن تفعل ما هو أكثر لكي تكفر عن خطئها.

