أمريكا تسمح بحمل السكاكين على طائراتها

أعلنت إدارة أمن المواصلات الأمريكية أنها ستسمح لركاب الطائرات بدءاً من 25 أبريل/نيسان المقبل بأن يحملوا معهم سكاكين الجيب، ما يعد سابقة منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2011.

وأوضح البيان الصادر عنها، أن هذا التغيير في السياسة سيساعد في مطابقة لائحة الأغراض المحظورة على متن الطائرة مع اللوائح المعتمدة دولياً، كما يساعد في توفير الوقت الذي يهدره الركاب في عمليات التفتيش.

وأشار إلى أن "هذا التغيير يتيح لإدارة أمن المواصلات التركيز على الأخطار التي قد تتسبب بأضرار كارثية على متن الطائرة".

وستحذف من لائحة الأغراض المحظورة أيضاً المعدات الرياضية، من بينها مضارب الغولف وعصي البلياردو والتزلج والهوكي.