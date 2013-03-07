أمريكي مُلاحق بتهمة الضحك بصوت عالٍ

قال محامي رجل في نيويورك إنه يواجه عقوبة الحبس 30 يوماً وغرامة قيمتها 500 دولار بعدما شكاه جارٌ له إلى الشرطة لضحكه بصوت عال جداً.

وقال المحامي إن الشرطة أصدرت طلبي استدعاء لموكله روبرت شيافيلي (41 عاماً) لإخلاله بالسلِّم بالضحك من نافذة منزله في روكفيل سنتر بجزيرة لونغ إيلاند في نيويورك يومي 12 و13 فبراير المنصرم.

وقال شيافيلي إن جاره دأب على السخرية من إعاقة يعاني منها، وإن أفضل رد عليه هو الضحك.

وأضاف في اتصال هاتفي: "يسخر مني طوال الوقت والشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الضحك".

ومن جهته، كشف المحامي أندرو كمبانيلي أن موكله يعاني من نوبات عصبية متكررة، لكنه نفى أن يكون ضحكه عالياً أو صاخباً.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجار مقدم الشكوى دانيال أوهانيون. وقال المحامي إن قاضياً رفض خلال الجلسة طلب إسقاط القضية.