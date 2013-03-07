النساء يضحكن أكثر على نكت الرجل الوسيم

أكدت مجموعة من علماء النفس في جامعة ستيرلينغ البريطانية أن النساء يضحكن أكثر على النكات التي يطلقها الرجال الذين يتمتعون بالوسامة، وأن الرجال يجدون أن النساء الجميلات اللواتي يتمتعن بالجاذبية أكثر تسلية من غيرهن، وفقاً لدراسة حديثة فسّرت نظرة الأشخاص للمظهر الخارجي وارتباطه لديهم بشعور الضحك والتسلية.

وقام الباحثون، بحسب ما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية، بتصوير مقاطع من الفيديو لمجموعة من الطلاب الجامعيين في قسم علم النفس عندما سئلوا عن أكثر الأشياء التي يفضلون الحصول عليها إذا تم عزلهم في جزيرة نائية، وطرحت مجموعة من الاختيارات مثل الشوكولاتة أو مثبت الشعر أو أكياس بلاستيكية، وغلبت روح الفكاهة على معظم إجابات الطلاب.

ثم طلب من مجموعة أخرى من الطلبة تقييم تعليقات المجموعة الأولى حول إجاباتهم الطريفة، وقياس مدى جاذبية كل من المعلّقين، وتم تصنيف الطلاب الذين يتمتعون بالجاذبية على أنهم مضحكون من خلال مقاطع الفيديو التي التقطت لهم مقارنة بغيرهم.