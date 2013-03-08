نساء باريس الأفضل في قيادة السيارات

أعلنت شرطة باريس أن الرجال يتحملون المسؤولية عن ثلاثة أرباع الحوادث المرورية في العاصمة الفرنسية في العام 2012، في مقابل الربع فقط للنساء.



وبحسب إحصاءات شرطة باريس فإن 1542 امرأة هن "مسؤولات مفترضات" عن 6329 حادثاً مرورياً تم تسجيلها عام 2012 في العاصمة، ما يوازي ربع عدد الحوادث.

وخلصت الشرطة في نشرتها الأسبوعية، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنه "في حال قاد الرجال سياراتهم مثل النساء، فإنه يكون لدينا عدد أقل من الضحايا على طرقاتنا".

أما في شأن أسباب الحوادث، فأشارت شرطة باريس أيضاً إلى الفارق الكبير بين الرجال والنساء في هذه الناحية أيضاً.

وبذلك أظهرت الإحصاءات أن الرجال يتحملون المسؤولية الأكبر في مختلف الأسباب التي تنتج عنها الحوادث، سواء لناحية السرعة (72% للرجال مقابل 28% للنساء)، الكحول (89% مقابل 11%)، وتعاطي المخدرات (91% مقابل 9%).

وكشفت دراسة أعدتها شركة "إيبسوس" لمصلحة مؤسسة "فينسي"، أن النساء "يتصرفن بشكل أفضل من الرجال" خلال قيادة السيارات، في مجالات عدة، منها استخدام الهاتف والكحول والسرعة والسيطرة على التعب وحسن الإدراك والانتباه إلى مكامن الخطر في القيادة.