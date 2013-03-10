نُسي لمدة عامين في السجن فقبض 15.5 مليون دولار

توصلت السلطات في مقاطعة دونا آنا بولاية نيومكسيكو الأمريكية، إلى تسوية تدفع بموجبها أكثر من 15 مليون دولار كتعويض لسجين جرى نسيانه خلف القضبان لنحو عامين، حسب ما جاء في صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن قناة "سي.أن.أن" أن ستيفن سليفن الذي يبلغ من العمر حالياً 59 عاماً، قد اعتقل في أغسطس/آب 2005 بتهمة قيادة سيارة مسروقة وهو ثمل، واحتجز في زنزانة انفرادية بمزاعم معاناته من أمراض نفسية.

وأوضحت الدعوى القضائية أن سلفين قضى منسياً في زنزانته نحو عامين، وخرج منها شخصاً مختلفاً يعاني تقرحات بالجسد والهزال الشديد، حيث لم يتعد وزنه 59 كيلوغراماً.

وقال ماثيو كويتس، محامي سليفن، إن موكله لم يخضع قط للمحاكمة بتهم قيادة سيارة مسروقة وهو تحت تأثير الكحول، مضيفاً: "قذف به خلف القضبان ثم تم نسيانه". وأكد أن صحة موكله النفسية والبدنية تدهورت جراء عزله في زنزانة انفرادية.

وقبل عام، دعا محلفون فيدراليون إلى تعويض سليفن بمبلغ قدره 22 مليون دولار، لكن مفوضية المقاطعة قررت خفض المبلغ إلى 15.5 مليون دولار، مقابل إسقاط التهم عنه ضمن تسوية للدعوى المقامة ضدها.

