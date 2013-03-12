الجمل القطبي عاش قبل 3 ملايين عام

كشف علماء آثار مختصون بالحفر، عن بقايا عظام طويلة تعود إلى جمل عملاق كان يعيش في غابات المناطق القطبية قبل أكثر من ثلاثة ملايين عام. ووفقاً للعلماء فإن ارتفاع "الجمل القطبي" كان يزيد على ثلاثة أمتار، ما يعني أنه كان أعلى من الجمل الحالي ذي السنام الواحد، أو الجمل العربي، بنحو متر كامل، أو الثلث على الأقل.

وأشاروا، بحسب ما نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية، إلى أنهم يعتقدون أنّ ذلك الجمل كان يتمتع بخصائص شبيهة بخصائص الجمل الحالي، خصوصاً القدم المسطحة العريضة وسنام دهنية كانت تتناسب والحياة الصحراوية، لأنها ربما ساعدت "الجمل القطبي" على تحمل الحياة القطبية قليلة المياه، لأن الثلوج كانت تغطيها بشكل دائم، بمعنى أنها أقرب إلى بيئة صحراوية جليدية.



وأوضح الباحث في جامعة "مانشستر" البريطانية مايك باكلي أن "هذه الأحافير تشكل أول دليل على أن الجمال عاشت في المناطق القطبية"، موضحاً أن أسلاف الجمل الحالي ربما تكون تكيفت مع البيئة المناخية القاسية، وهذا ما ساعدها على البقاء في تلك المنطقة القطبية.

وكانت أحافير سابقة قد أشارت إلى أن أسلاف الجمال نشأت أصلاً في أميركا الشمالية قبل 45 مليون سنة، ثم انتقلت إلى آسيا عبر مضيق "بيرينغ"، فوصلت إلى الصين ومن ثم إلى أوراسيا قبل سبعة ملايين عام.