الكافيين ينعش ذاكرة النحل

يبدو أن الإنسان ليس المخلوق الوحيد الذي ينتعش بشرب الكافيين، فقد وجدت دراسة بريطانية حديثة أن الكافيين يعمل على تقوية ذاكرة النحل كذلك.

وتوصل علماء بريطانيون من جامعة نيوكاسل إلى أن رحيق أزهار الحمضيات ونبات القهوة يحوي نسبة منخفضة من الكافيين، وأن استنشاق النحل جرعات كافية من تلك الزهور يجعله يتذكر مكانها مدة أطول ثلاث مرات من تذكره مكان الزهور الأخرى. وقال جير الدين رايت أستاذ علم الأعصاب في جامعة نيوكاسل، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية: "وجدنا أن الكافيين يساعد النحل على تذكر أماكن تلك الزهور".

ويعتقد الباحثون بأن تأثير الكافيين على دماغ النحل مماثل لتأثيره على الخلايا العصبية في دماغ الثدييات، بحسب مجلة تايم. ومع التراجع في أعداد النحل، ولأسباب غامضة، يعتقد بأن المبيدات الحشرية هي المسؤولة عن ذلك، وتأثير ذلك التراجع على النظام البيئي والزراعي والصناعي، يرى البعض أن الدراسة قد تفتح الباب أمام المزيد من الفهم للنحل لضمان زيادة عملية تلقيح النباتات.