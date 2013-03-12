صبي في الثامنة من عمره يتزوج امرأة ستينية

تزوج صبي في الثامنة من العمر في جنوب إفريقيا بامرأة ستينية متزوجة ولديها 5 أولاد، كي يرضي أجداده. وأفادت صحيفة الـ صن البريطانية، أن سانيلي ماسيليلا (8 سنوات) تزوج هيلين شابانغو (61 سنة)، وهي أم لـ 5 أولاد ولديها زوج، في حفل أقيم بحضور نحو 100 شخص.

وأشارت إلى أن الزوجين تبادلا الخواتم والقبل في الحفل بمدينة تشاواني، وقد زعم الصبي أن أجداده أمروه بالإقدام على هذه الخطوة.

وأنفقت عائلة الصبي نحو 3 آلاف دولار على الزفاف، ولكنها أوضحت أنه مجرد طقس ديني، والزواج غير ملزم إذ لم يتم توقيع أي أوراق قانونية. وقال الصبي: أبلغت أمي أنني أريد الزواج، وأنا سعيد لأنني تزوجت هيلين، وعندما أكبر سأتزوج امرأة يناسب عمرها عمري.