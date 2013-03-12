ملامح جنين تظهر على بطن أمه

قد يبدو المشهد كأنه صورة كاريكاتيرية أو جزء من فيلم خيال علمي، غير أن المثير في الأمر أنه حدث بالفعل في مقاطعة شمال آيرشاير البريطانية. إذ فوجئت سيدة حامل بأنها تلاحظ وجها بشريا قد انطبع على بطنها، وهو ما تبين بالأشعة أنه صورة جنينها أثناء تغيير وضعيته داخل رحمها.

ولم تكن المسألة اعتيادية بالنسبة لـ "كارين ماكارتن" وزوجها إذ إن الطفل المرتقب هو مولودهما الثاني، ولكن في المرة الأولى لحمل "كارين" لم تطف مثل تلك الظاهرة على السطح في حالتها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة Mirror الإلكترونية البريطانية.

وتظهر في الصورة ملامح وجه بشري تشمل العينين والأنف والفم، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في عالم الأجنة، أن تظهر ملامحهم على بطون أمهاتهم، وهو ما لم يتمكن الأطباء من تفسيره علمياً حتى الآن.